السبت 16 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| لماذا خَلق الله الإنسان؟.. أستاذ بالأزهر يجيب (فيديو)

الدكتور محمد عبدالمالك
الدكتور محمد عبدالمالك

قال  الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنّ العبادة هي الغرض الذي خلقنا الله عز وجل لأجلها، فنحن نتحدث عن عبادة الله سبحانه وتعالى، كما بين سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، مستشهدًا بخواتيم سورة الذرايات قال الله تعالى: (وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ (56) مَآ أُرِيدُ مِنۡهُم مِّن رِّزۡقٖ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطۡعِمُونِ (57) إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ (58).

 

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وأضاف الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بيّنات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الأحاديث النبوية والقدسية تدل أيضًا على أن العبادة هي الغرض الذي خلقنا الله عز وجل لأجلها، ففي الحديث القدسي ينادي الله تعالى ويقول (يا عبادي)، مؤكدًا أن هذا شرف لنا وسعادة لنا أن نكون ضمن هؤلاء الذين نادى الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله (يا عبادي).

 

وأوضح الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أنّه يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين العبيد وبين العباد، فالخلق كلهم عبيد للرحمن سبحانه وتعالى، المؤمن وغير المؤمن، الصالح والطالح، البر والفاجر، الكل عبيد لله، مشيرًا إلى أن العباد هم الصفوة المختارة من الخلق الذين شرفوا بنداء الله عز وجل  في مثل هذا الحديث.

 

واستعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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