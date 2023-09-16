السبت 16 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| لماذا كان الرسل من البشر ولم يكونوا من الملائكة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب (فيديو)

الدكتور محمد عبدالمالك
الدكتور محمد عبدالمالك

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنّ الله تعالى خلقنا للعبادة، مستشهدًا بالحديث القدسي القائل: "يا عبادي إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستكثر بكم من قلة ولا لأستعين بكم على أمرٍ عجزت عنه إنما خلقتكم لتعبدوني طويلًا وتذكروني كثيرًا وتسبحوني بكرة وأصيلًا"، وأيضًا قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي القائل: "ابنَ آدمَ، تفرَّغْ لعبادتي، أملأْ صدرَك غِنًى، وأَسُدَّ فقرَك، وإلا تفعل، ملأتُ صدرَك شُغلًا ولم أَسُد فقرَك".

 

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وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بيّنات"، المذاع عبر  قناة الناس الفضائية، أنّه تحقيقًأ لهذا الهدف الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله بعث المولى عز وجل الرسل، وأنزل الكتب لما انحرف الناس عن عبادة الله عز وجل، فقاموا بعبادة النجوم، وعبدوا أيضًا الشموس، كما أنهم عبدوا الأقمار، وليس هذا فحسب، بل قاموا أيضًا بعبادة الكواكب، وعبدوا الأحجار وعبدوا الأشجار، حتى إنهم أيضًا قاموا بعبادة الحيوانات من دون الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أنه ساعة تجد انحرافًا من الخلق جميعهم ولا يوجد هناك وازع من النفس أو حتى رادع ليردهم عما يفعلونه من المجتمع تتدخل ساعتها السماء برسول من عند الله تعالى جديد برسالة جديدة، ليرد الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، وهذا ما نراه في مثل قوله تعالى (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ).

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

جامعة الأزهر آيات بي نات قناة الناس الله تعالى خلقنا للعبادة خلقتكم لتعبدوني

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