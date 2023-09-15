الجمعة 15 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: أهل مصر لديهم مدرستين في الحج والعمرة (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنّ أهل مصر لديهم مدرستين في الحج والعمرة، مؤكدا أن أدائهما يجعلنا محل نظر الله – عز وجل – والمصريون لديهم فهم دقيق للشعائر الدينية، خاصة في الحج.

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وأضاف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ إحدى مدرستي الحج والعمرة، هي مدرسة تتعلق بالتخلية أما الأخرى فتتمحور حول مقام «التحلية»، فالأولى تقول بزيارة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – أولاً، كأنهم يقرعون الباب.. راغبين في الدخول على الله من باب حضرة النبي بدايةً»، أما الثانية فتقول بأداء المناسك أولاً.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، أن المدرستين لدى المصريين لهما سند ومرجعية من القرآن والسنة، مستشهدا بالحديث القدسي: «لو جاؤوني من كل باب ما قبلتهم حتى يأتون من خلفك يا محمد»، مستطردا: “إذن زيارة المصريين للنبي محمد قبل أداء العمرة أو الحج، وكأنهم يستأذنون للذهاب إلى الله قبل أداء المناسك بالسير على خطا الحبيب محمد الذي عملنا، خذوا عني مناسككم”.

وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّ العبادة لا تكتمل فرحتها إلا بزيارة النبي محمد، ولا معارضة على الإطلاق بين التعبد لله بطلب الله والتعبد بطلب رسول الله، فكلاهما واحد وطلب رسول الله هو في ذاته طلب لله، مستشهدا بقوله صلى الله عليه وسلم “لا يؤْمِنُ أحَدُكم حتى يَكونَ اللهُ ورسولُه أَحَبَّ إليه ممَّا سِواهما”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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