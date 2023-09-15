قناة الناس| أمين الفتوى يوضح فرحة أهل مصر بالعمرة بزيارة النبى (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنّ المصريين حينما يتكلمون عن محبتهم لحضرة النبي محمد صلّ الله عليه وسلم فإنها تكون ممتلئة بالفرحة والبهجة، مؤكدًا أن علاقة المصريين بالرسول صلّى الله عليه وسلم بها نضارة لأنهم يرون حضرة النبي وكأنه شاب على الرغم من أنه بعث وهو في سن الأربعين.

وأضاف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ المصريين دائمًا يرون حضرة النبي صلّى الله عليه وسلم وكأنه فرح وسعادة وبهجة، ولذلك فإن علاقة المصريين بحضرة النبي صلّى الله عليه وسلم مختلفة تمامًا عن علاقات ناس وأمم آخرين بالرسول صلّ الله عليه وسلم.

وعن رؤية المصريين بعلاقتهم بحضرة النبي صلّى الله عليه وسلم، أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، أنه أصل الفرح وكل تفاصيل الفرح لدى المصريين مرتبطة بالرسول صلّ الله عليه وسلم، ففي الزواج يصلون على النبي ويقرأون الفاتحة، لأن النبي صلّ الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة ليبارك الأشياء.

وتابع الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، “الصلاة على حضرة النبي صلّى الله عليه وسلم أساس في كل شيء بجانب المحبة أيضًا فهي أساس في كل شيء”، مؤكدًأ أن المصريين عندهم معنى قول الله تعالى في كتابه العزيز: “قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون”.

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