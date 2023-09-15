الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| “ليه سيدنا النبي عايزنا كلنا معاه في الجنة؟”.. يسري عزام يجيب (فيديو)

الشيخ يسري عزام
الشيخ يسري عزام

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إن الرسول صلّ الله عليه وسلم يريد أن تذهب كل أمته إلى الجنة ونبقى بجواره في الجنة، لأن الجنة من غير سيدنا النبي صلّ الله عليه وسلم ليست جنة، لافتًا إلى أن الجنة تكون في غاية السعادة عندما نكون مع سيدنا رسول الله صلّ الله عليه وسلم.

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وأضاف الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الرسول صلّ الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف “ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء”، مؤكدًا أن الرسول صلّ الله عليه وسلم حذرنا من أربع أشياء وهي أن يكون المؤمن طعانًا أو لعانًا أو فاحشًا أو بذيئًا.

وتابع الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، أن الرسول صلّ الله عليه وسلم حينما قال “ليس المؤمن” نفى عنه كمال الإيمان فهو مؤمن ولكنه ليس كامل الإيمان مثلما قال سيدنا رسول الله صلّ الله عليه وسلم في الحديث الشريف: “لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه والده وولده والناس أجمعين”، وقوله أيضًأ عليه الصلاة والسلام: “لا يُؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به”.

وأنشد الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص قائلًا: "أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول *** و أرى كتابي باليمين - وتقر عيني بالرسول"

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس الجنة نبي الرحمة الرسول صل الله عليه يسلم حذرنا من أربع أشياء الجنة تكون في غاية السعادة

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