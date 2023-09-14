الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في إهمال الزوج لزوجته (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى “منال”، مفاده: “ما حكم الشرع في إهمال الزوج لزوجته لانشغاله عنها وهجرها أيضا في الفراش بشكل عام؟".

قناة الناس| أمين الفتوى: ما قدره الله لعباده سيكون (فيديو)

قناة الناس| أمين الفتوى: تربية الأبناء مسئولية مشتركة بين الأب والأم

 

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، “لازم الزوج والزوجة، ياخدوا بالهم إن الأولاد بيفهموا وبيعرفوا إن فيه مشاكل، كل ده بينعكس عليهم في الحياة، والتعليم وكمان في تكوين أسرة بعد ذلك، نتيجة التعب النفسي اللي حدث لهم”.

وتابع الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “فيه بنات وصلت إنها  بترفض الزواج نتيجة اللي شافوه من مشاكل بين آبائهم، ليه نحسس أولادنا بمشاكلنا، لو في مشكلة أهجر داخل الغرفة بلاش تخرج من الغرفة، المفروض مشاكلهم تكون في إطار الغرفة ولا تخرج عنها”.

وفي وقت سابق، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإدارة المنزلية مهمة جدًا وتكون على الرجل، كما أن من مسئوليات الرجل في بيته كيف يربي أبناءه وبأخذ بيدهم إلى طريق الله، وكيف ينجو بهذه الأسرة، مؤكدًا أن مسئولية الرجل ليست مسئولية مادية فقط بل هناك جانب معنوي بات يهمله الكثير، مشيرًا إلى أنه لا يجب على الآباء أن يضعوا حاجزًا بينهم وبين أبنائهم، مؤكدًا أن كثيرًا من الأبناء انحرفوا بسبب إهمال أولياء أمورهم لهم وبسبب ظن الآباء الخاطئ بأنه مجرد رجل يجلب الأموال فقط.


أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

فتاوى الناس قناة الناس الزواج مشاكل بين آبائهم ما حكم الشرع في إهمال الزوج لزوجته

الأكثر قراءة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

15 أسرة من قاطني عمارات أبو شاهين ذات الخطر الداهم يخلون منازلهم

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

تصعيد جديد فى القرم.. معركة الشتاء تبدأ مبكرًا بين روسيا وأوكرانيا

"الأرصاد الجوية" تكشف قصة بداية العاصفة دانيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس