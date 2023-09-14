قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في إهمال الزوج لزوجته (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى “منال”، مفاده: “ما حكم الشرع في إهمال الزوج لزوجته لانشغاله عنها وهجرها أيضا في الفراش بشكل عام؟".

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، “لازم الزوج والزوجة، ياخدوا بالهم إن الأولاد بيفهموا وبيعرفوا إن فيه مشاكل، كل ده بينعكس عليهم في الحياة، والتعليم وكمان في تكوين أسرة بعد ذلك، نتيجة التعب النفسي اللي حدث لهم”.

وتابع الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “فيه بنات وصلت إنها بترفض الزواج نتيجة اللي شافوه من مشاكل بين آبائهم، ليه نحسس أولادنا بمشاكلنا، لو في مشكلة أهجر داخل الغرفة بلاش تخرج من الغرفة، المفروض مشاكلهم تكون في إطار الغرفة ولا تخرج عنها”.

وفي وقت سابق، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإدارة المنزلية مهمة جدًا وتكون على الرجل، كما أن من مسئوليات الرجل في بيته كيف يربي أبناءه وبأخذ بيدهم إلى طريق الله، وكيف ينجو بهذه الأسرة، مؤكدًا أن مسئولية الرجل ليست مسئولية مادية فقط بل هناك جانب معنوي بات يهمله الكثير، مشيرًا إلى أنه لا يجب على الآباء أن يضعوا حاجزًا بينهم وبين أبنائهم، مؤكدًا أن كثيرًا من الأبناء انحرفوا بسبب إهمال أولياء أمورهم لهم وبسبب ظن الآباء الخاطئ بأنه مجرد رجل يجلب الأموال فقط.



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