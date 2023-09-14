قناة الناس| أمين الفتوى: ما قدره الله لعباده سيكون (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة تدعى “حسناء”، ورد إلى قناة الناس عن تفسير الأحلام وإمكانية حدوثها على أرض الواقع.

وأضاف الشيخ عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، “بلاش تخلوا المنامات تسيطر على حياتكم، تلاقي واحد يشوف رؤية يلف على كل الناس وعاوز تفسير وتلاقيه مكدر نفسه بسبب اللي شافه أو فرحان بسبب اللي شافه.. ولو شفت حلم خير يحمد الله، ولو شاف شر يتفل عن يساره ويقول اللهم اجعله خير، ولازم لا نسأل عن الرؤى وتفسير الأحلام، ممكن يكون العقل الباطن، أو الشيطان بيلعب برأس الإنسان".

واستشهد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل فيه: “جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، رَأَيْتُ في المَنَامِ كَأنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ فَاشْتَدَدْتُ علَى أَثَرِهِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لِلأَعْرَابِيِّ: لا تُحَدِّثِ النَّاسَ بتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بكَ في مَنَامِكَ وَقالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بَعْدُ، يَخْطُبُ فَقالَ: لا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ به في مَنَامِهِ”.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما قدره الله سبحانه وتعالى لعباده سيكون، مؤكدًا أن العقل الباطن يحتاج إلى شيء ويقوم الإنسان بالحلم بها، مشيرًا إلى أن هذا يحدث كثيرًا.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.