الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: تربية الأبناء مسئولية مشتركة بين الأب والأم

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ الزواج عبارة عن شركة يقودها طرفان الرجل والمرأة، ولا ينبغي أن تكون هناك قسمة غير عادلة في المسؤوليات، لافتًا إلى أنه يجب ألا نحمل أيًا من الطرفين بمسئوليات تزيد عن طاقته، مؤكدًا كل واحد منهما عليه مسؤولية. 

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وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أن المثل الشعبي القائل (الراجل ميعبهوش إلا جيبه) خاطئ جدًا، لأنه من الممكن أن يكون مع الرجل مال وفير ولكنه فاقد للأهلية وغير مؤهل لتربية جيل جديد.

وأوضح أمين الفتوى، أن الإدارة المنزلية مهمة جدًا وتكون على الرجل، كما أن من مسؤوليات الرجل في بيته كيف يربي ابناءه وبأخذ بيدهم إلى طريق الله، وكيف ينجوا بهذه الأسرة، مؤكدًا أن مسؤولية الرجل ليست مسؤولية مادية فقط بل هناك جانب معنوي بات يهمله الكثير.

وتابع الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجب على الآباء أن يضعوا حاجزًا بينهم وبين أبنائهم، مؤكدًا أن كثيرًا من الأبناء انحرفوا بسبب إهمال أولياء أمورهم لهم وبسبب ظن الآباء الخاطئ بأنه مجرد رجل يجلب الأموال فقط.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

تربية الأبناء مسئولية مشتركة بين الأم والأب قناة الناس فتاوى الناس تربية الأبناء الزواج عبارة عن شركة

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