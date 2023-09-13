الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هاني تمام: أرض بما قسمه الله لك تكن أسعد الناس (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن الله عز وجل هو من خلق كل شيء بقدر وبإحكام وحكمة بالغة لذلك لا يجب على الإنسان أن يتدخل بحكمته وقضائه ويعترض عليه.

وأضاف أستاذ الفقه المساعد، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن أهم سر من أسرار السعادة بالدنيا هو الرضا فالإنسان الذي يرضى بما قسمه الله له يكون أغنى الناس لأن الشيطان يعدكم الفقر والفحشاء بينما الله عز وجل يدلك على طريق النور والرزق. 

وأوضح تمام: "الله لا يظلم مثقال ذرة فإنه مقسم الأرزاق بين النسا ويوزعهم كيفما شاء أحدهم يأخذ مال أحدهم صحة وغيرها، ومن لم يعرف قدر النعم أثناء وجودها سيعرف قدرها حينما تختفي من عنده لأنه لم يشكر الله عز وجل عليها ولم ترضى".

وفي سياق آخر، أكد أن أي مصيبة فى كون الله سبحانه وتعالى، سواء زلزال أو فيضان أو إعصار أو فقد أحد لعزيز، يعمل إيه لازم يعرف إن ربنا قدر هذا قبل أن يخلقنا، وهذا أمر خاضع لله فى علم أزلى، والمتضرر من الكوارث الطبيعية يجب عليه أن يتحلى بالصبر في البلاء والمصيبة، لأن الصبر على وجه الخصوص من أعلى درجات العبودية لله سبحانه وتعالى.

ولفت إلى أن الكوارث الطبيعية سواء الزلزال أو حتى المطر الشديد ينسب لله سبحانه وتعالى، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/3SagNaSZ3hM?si=DPX8fkUBx-xphoR3  

قناة الناس برنامج البيت الرضا أرض بما قسمه الله لك أسعد الناس

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