الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| محمود صديق يكشف كيف كان يتعامل الرسول مع غير المسلمين (فيديو)

الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، إنّ الرسول صلّى الله عليه وسلم، كان يتعامل بمكارم الأخلاق، حتى مع غير المسلمين، مؤكدًا أنه رغم الإيذاء الشديد الذى تعرض إليه من الكفار إلا أنه رفض أن يدعي عليهم.

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وأضاف الدكتور محمود صديق، اليوم الخميس، خلال برنامج “مع الناس”، المذاع عبر قناة الناس الفضائية: "كان خروج النبي صلّى الله عليه وسلم إلى الطائف في شوال سنة عشرة من البعثة بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته أم المؤمنين خديجة- رضي الله عنها فأقام بها عشرة أيام فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه، وقاموا له سماطين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم راجعًا إلى مكة.. وفي طريقه لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه. وفي طريقه أيضا بنخلة صرف الله إليه نفرا من الجن سبعة من أهل نصيبين، فاستمعوا القرآن وأسلموا، وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته، وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلاها إن أراد فقال : لا بل أستأني بهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي".

وتابع: "بعد فتح مكة ونصر الله له، عفا عمن أذوه وقد كان قادرا على أن يجبرهم على الدخول فى الإسلام، مما جعلهم يدخلون أفواجا فى دين الله كرد فعل لأخلاقه وحلمه، صلى الله عليه وسلم".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس مع الناس كان يتعامل بمكارم الأخلاق الإيذاء الشديد فتح مكة

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