الجمعة 15 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| يسرى عزام يوضح صفات المؤمنين الصالحين (فيديو)

الشيخ يسري عزام
الشيخ يسري عزام

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إنه لا يجب على المؤمن أن يخوض في أعراض الناس ويطعن في خلق الله، مستشهدًا بقول الإمام الشافعي: "إذا شئتَ أن تحيا سليمًا من الأذى وحظُّك مَوفورٌ وعِرضُك صَيِّنُ.. لسانَك لا تذكُرْ به عورةَ امرئٍ
فكلُّك عَوراتٌ، وللناسِ ألْسُنُ.. وعينَك إن أبدَتْ إليك مَعايِبًا فصُنْها، وقل يا عينُ: للناسِ أعينُ.. وعاشِرْ بمعروفٍ وسامِحْ مَنِ اعتدى وفارِقْ، ولكنْ بالتى هي أحسنُ".

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وأضاف الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ المؤمن لا يجب أن يغتاب الناس أو يخوض في أعراضهم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ"، مؤكدًا أن الأخلاق الحميدة متجسدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، أن هناك آدابًا قرآنية وآدابًا نبوية يعلمنا إياها خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن المسلم إذا ذكر أخاه المسلم بما فيه فقد اغتابه ولو ذكرته بما ليس فيه فقد بهته أي ذكر البهتان والغيبة.

 

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس نبي الرحمة لا يجب على المؤمن أن خوض في أعراض الناس الشيخ يسري عزام الأخلاق الحميدة

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