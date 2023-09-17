الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| أمي قبل وفاتها كانت بتفطر ولا تخرج الفدية.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة منهارة من البكاء، مفاده إن والدتها كانت في عمر 80 سنة واستمرت 12 سنة تفطر في رمضان، لمرضها الشديد، وكانت لا تخرج فدية الصوم، وكانت تعطيها لأولادها حتى وفاتها في سن 90 سنة، فأولادها يريدون إخراج الفدية عنها، هل يجوز أن يدفعها عنها أولادها الفقراء أم فاعل خير؟

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وأضاف أمين الفتوى، اليوم الأحد، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع عبر قناة الناس الفضائية: "أولا أولادها فقراء جدا، وكانت لا تخرج الفدية، وكانت تعطيها لأولادها، وهي بالتالي أخرجت الفدية، لأنها أخرجتها لأولادها، وهذا ما فعله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع من وقع على امرأته في نهار رمضان، وأعطى الكفارة لأهله". 

وتابع: "السيدة كانت طاعنة في السن، وكانت تفطر لعذر المرض، ومن ثم لا يوجد عليها قضاء، هي كانت تطعم أولادها الفقراء وبالتالي، هذا يجزى عن إخراج الفدية".

وفي وقت سابق؛ أكد الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه كي نتعود على الصلاة يجب أن نترك كل ما في أيدينا بمجرد سماع الأذان، فالأذان يقول الله أكبر، أي أن الله أكبر من أي شيء مثل الصحبة والعمل والنوم، بالتالي يجب أن نتوضأ ونصلي فور سماع الأذان، وعندما يحدث ذلك فإن الله يرضى علينا وييسر علينا الصلاة ونجد أنفسنا تعودنا على إقامة الصلاة، موضحا: "نحن نستفيد من الصلاة التي نصليها، وبالتالي، فإنه لا يكون كثيرا على الله أن نترك أصحابنا أو التلفزيون كي نصلي لأن الله عز وجل أنعم علينا بأصدقائنا والتلفزيون، وبالتالي يجب أن نترك الدنيا كلها ونقف بين يدي الله حتى نشكره على النعمة".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة. 

 

 

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