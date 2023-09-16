قناة الناس| كيف وصف الرسول الجنة؟.. يسري عزام يجيب (فيديو)

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إنّ سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم حدد لنا أن الجنة فيها قصور، فقصر في ربضها، وقصر في وسطها وقصر في أعلى ما فيها، مستشهدًا بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم القائل: (أَنا زَعِيمٌ ببَيتٍ في ربَضِ الجنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَببيتٍ في وَسَطِ الجنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وإِن كَانَ مازِحًا، وَببيتٍ في أعلَى الجَنَّةِ لِمَن حَسُنَ خُلُقُهُ).

وأضاف الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ النبي صلّ الله عليه وسلم ضمن بيتًا أو قصرًا في أول درجات الجنة، مؤكدًا أن الجنة ليس فيها دنوا وكل من يدخل الجنة فسيكون في مكانة عالية، لكن الدرجات متفاوتة ومتباينة ومختلفة، فهناك من يكون في أول درجات الجنة، وهناك من يكون في وسط الجنة، وهناك من يكون في أعلى عليين مع سيدنا النبي صلّ الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وتابع الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: (فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُقَرَّبِينَ * فَرَوۡحٞ وَرَيۡحَانٞ وَجَنَّتُ نَعِيمٖ * وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ * فَسَلَٰمٞ لَّكَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ)؛ وقال أيضًا عزو وجل في القرآن الكريم: (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ * كِتَابٌ مَّرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ).

وأوضح الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، أن الله تعالى يقول عن أهل الجنة (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ) ويقول أيضًا (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)؛ ويقول أيضًا (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ)

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