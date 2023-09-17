قناة الناس| أمين الفتوى: يجب أن نشكر الله حتى تدوم وتزيد النعم (فيديو)

قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان يجب أن يشكر الله حتى تدوم وتزيد النعم، موضحًا أنه إذا هجرنا الصلاة فسنكون قد قطعنا الصلة مع الله عز وجل، وبالتالي فإننا لا نستحق دوام هذه النعمة، وإن لم نعد إلى الله، قد يحصل غضب منه عز وجل ولا يستطيع أحد تحمل غضبه.



وأضاف أمين الفتوى، اليوم الأحد، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس المذاع عبر قناة الناس الفضائية: يجب أن تكون لدينا فكرة مفادها أن كل الخير الذي نحن فيه من الله سبحانه وتعالى مثل الأب والأم والأكل والشرب والبيت الذي نعيشه والسرير الذي ننام عليه.. فكل شيء حولنا فيه تنعم وخير وراحة بال أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا، والله لم يطلب منا إلا أن نؤدي الصلوات حتى تكون بينه وبيننا صلة.

وأوضح أمين الفتوى أنه كي نتعود على الصلاة يجب أن نترك كل ما في أيدينا بمجرد سماع الأذان، فالأذان يقول الله أكبر، أي أن الله أكبر من أي شيء مثل الصحبة والعمل والنوم، بالتالي يجب أن نتوضأ ونصلي فور سماع الأذان، وعندما يحدث ذلك فإن الله يرضى علينا وييسر علينا الصلاة ونجد أنفسنا تعودنا على إقامة الصلاة.

وتابع: "نحن نستفيد من الصلاة التي نصليها، وبالتالي فإنه لا يكون كثيرًا على الله أن نترك أصحابنا أو التليفزيون كي نصلي لأن الله عز وجل أنعم علينا بأصدقائنا والتليفزيون، وبالتالي يجب أن نترك الدنيا كلها ونقف بين يدي الله حتى نشكره على النعمة".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



https://youtu.be/37Q7PxV1pEE?si=po3uZjPmnbD8pWBG