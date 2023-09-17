الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: يجب أن نشكر الله حتى تدوم وتزيد النعم (فيديو)

الشيخ على فخر
الشيخ على فخر

قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان يجب أن يشكر الله حتى تدوم وتزيد النعم، موضحًا أنه إذا هجرنا الصلاة فسنكون قد قطعنا الصلة مع الله عز وجل، وبالتالي فإننا لا نستحق دوام هذه النعمة، وإن لم نعد إلى الله، قد يحصل غضب منه عز وجل ولا يستطيع أحد تحمل غضبه. 

قناة الناس| كيف وصف الرسول الجنة؟.. يسرى عزام يجيب (فيديو)

قناة الناس| لماذا خَلق الله الإنسان؟.. أستاذ بالأزهر يجيب (فيديو)


وأضاف أمين الفتوى، اليوم الأحد، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس المذاع عبر قناة الناس الفضائية: يجب أن تكون لدينا فكرة مفادها أن كل الخير الذي نحن فيه من الله سبحانه وتعالى مثل الأب والأم والأكل والشرب والبيت الذي نعيشه والسرير الذي ننام عليه.. فكل شيء حولنا فيه تنعم وخير وراحة بال أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا، والله لم يطلب منا إلا أن نؤدي الصلوات حتى تكون بينه وبيننا صلة. 

وأوضح أمين الفتوى أنه كي نتعود على الصلاة يجب أن نترك كل ما في أيدينا بمجرد سماع الأذان، فالأذان يقول الله أكبر، أي أن الله أكبر من أي شيء مثل الصحبة والعمل والنوم، بالتالي يجب أن نتوضأ ونصلي فور سماع الأذان، وعندما يحدث ذلك فإن الله يرضى علينا وييسر علينا الصلاة ونجد أنفسنا تعودنا على إقامة الصلاة.

وتابع: "نحن نستفيد من الصلاة التي نصليها، وبالتالي فإنه لا يكون كثيرًا على الله أن نترك أصحابنا أو التليفزيون كي نصلي لأن الله عز وجل أنعم علينا بأصدقائنا والتليفزيون، وبالتالي يجب أن نترك الدنيا كلها ونقف بين يدي الله حتى نشكره على النعمة".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 


https://youtu.be/37Q7PxV1pEE?si=po3uZjPmnbD8pWBG 

 

قناة الناس الصلاة فتاوى الناس كل النعم من الله الصلوات

الأكثر قراءة

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

بعد تجاوز محرز.. أرقام قياسية يستهدفها الفرعون المصرى صلاح هذا الموسم

رابط تقديم الخدمة العامة 2023.. وموعد تسجيل الطلب والأوراق اللازمة

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

تفاصيل وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية