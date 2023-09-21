الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح سبب اختلاف الأحكام الفقهية (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اختلاف الأحكام الفقهية عند الفقهاء فيه التوسعة على الناس، والمولى عز وجل قادر على أن ينزل الأمر واضحا حتى لا يختلف الناس.

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أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة اليوم من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن الاختلاف فى الأحكام الفقهية، للتوسعة على الناس، ومعرفة كيف نتحاور لنصل إلى الصحيح من الأقوال، ولذلك أكبر خطأ إننا نقاطع اختلاف فقهى وهذه نظرة الفقهاء عبر الزمان.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: "نحن لدينا مليون و200 ألف مسألة فقهية فى الفقه الإسلامي، لا نجد فيهم 100 مسألة مجمع عليه، ومعظم الفقه مختلف فيه، وهذا أمرا طبيعيا، ولو أراد الله عز وجل أن يجعل الأمر نص لكان، لكن الحكم ثابت والفتوى تختلف بالمكان والزمان".

في وقت سابق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء عن "في اختلاف الآراء في المذاهب الفقهية؟"، حيث أجاب عليه فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بأنه "لا ضرر في اختلافِ المذاهبِ في فروع الشريعة؛ حيث الاختلاف فيها لا يضرُّ، بل في ذلك مرونة وسعة ورحمة للمكلفين، والخلاف الفقهي موجود منذ عصر النبوة.. وقد اختلف صحابة رسول الله (ص) في فهمِ كثيرٍ من الأمور الشرعية، ولم يُنكِر عليهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الاختلاف".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

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