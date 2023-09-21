الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس.. لماذا عاد الجدل حول فوائد البنوك؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الربح الخارج من المعاملات البنكية أو الذي يحدده البنك قبل المعاملة حكمها باختصار أنه حلال، مشيرًا إلى أنه عند  تحديد الربح قبل بدء المعاملة فإننا ننظر إلى عقد نص عليه الفقهاء اسمه المضاربة والمضاربة لا يجوز فيها تحديد الربح من رأس المال.

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أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة اليوم من برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، “إذا أعطيتك مبلغ 1000 جنيه تتاجرلي فيهم وتصاربلي فيهم أنا رب المال وانت المضارب اللي هتشتغل فيهم، فمينفعش أديك الألف جنيه فيمنفعش تقولي ليك على الألف خمسة وعشرين، ده تحديد نسبة من رأس المال، المضاربة اني آخد نسبة من الأرباح، فانت هتاجر في الألف وأنا مثلا ليا الثلث وانت ليك الثلثين أو زي منتفق.. أنا بقولك اصلا دي مش مضاربة عشان تطبق عليها الأحكام الخاصة بالمضاربة، لكن ده عقد جديد”.

وتابع أحمد وسام: “تحديد الأرباح نسبي وليس مطلق وحسب الصندوق اللي المال هيتوظف فيه.. ولما بنيجي نقول هنطرح شهادات لتمويل قناة السويس أو طرح شهادة لتمويل كذا يبقى أنا عندي وعاء ادخاري، كما يطلق عليه، فإذا استوفى المبلغ اللي معمله دراسة جدوى ومعروف نسبة التضخم فيه هتبقى قد ايه ونسبة المكسب فيه قد ايه، واتقفل، باجي بعد كده أقوله ده في وعاء تاني.. إحنا بنتعامل مع أوعية النسبة اليوم ليست كما كانت منذ ستنين أو منذ عشر سنوات”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

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