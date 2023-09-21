قناة الناس| ما هو علم الفراسة وما هي علاماته؟.. محمد مهنا يُجيب

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، إن الفراسة هى التعرف على بواطن الأمور من ظواهرها، لأن الحقيقة مستورة فى غياب الظواهر، مضيفا: "فكل إناء بما فيه ينضح".





وأضاف الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الخميس، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية: "ليس كل الناس تستطيع معرفة بواطن الأمور من ظواهرها، إلا اللى عندهم أنوار فى القلب، تلاقيه بيعرف اللى قدامه بيقول إيه".



وتابع الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف: "الإمام الداراني -رحمه الله- قال إن الفراسة مكاشفة النفس، ومعاينة الغيب، هى أسرار من نور الرب تنقدح بعلم فى القلب"، لافتا إلى أن الفراسة هى نور من عند الله يقذفه فى قلب العبد، فيفرق به بين الحق والباطل، والصدق والكذب، والخير والشر.



وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد نقطة وصول إلى الطريق إلى الله، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: “وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ”، موضحًا أن معنى القرب من الله أنك تكون مشاهدا لقربه، من القريب لله، نحن بعيدون بأنفسنا عن الله، كل ما نوصل لمنزلة أو مكانة، في أعلى منها، عشان كده بيقولوا السير معارف، سبحان من لم يجعل دليلا على معرفته إلا بالعجز عن معرفته.