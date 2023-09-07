الخميس 07 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس|محمد مهنا يوضح الحكمة الـ20 من حكم بن عطاء السكندري (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال د.محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، إن تبسيط الحكمة العشرين من حكم بن عطاء الله السكندري التي قول فيها (ما أَرادَتْ هِمَّةُ سالِكٍ أَنْ تَقِفَ عِنْدَ ما كُشِفَ لَها إلا وَنادَتْهُ هَواتِفُ الحَقيقةِ: الَّذي تَطْلُبُ أَمامَكَ. وَلا تَبَرَّجَتْ ظَواهِرُ المُكَوَّناتِ إلا وَنادَتْهُ حَقائِقُها: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ})، يمكن أن تبسط في قصة الملك الكريم.

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أضاف أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، “نتصور أن هناك ملك أرسل رسول من عنده لبعض الناس فقال لهم الرسول جئتكم من عند ملك عظيم وكريم ومعطاء ورحيم وعادل، ووصفهم أوصافه، فكان رد فعلا الناس مختلفًا ومستغربًا، والبعض الآخر قال إن هذا كلام معوقل وجيد، مشبهًا هؤلاء الناس بالرسول الذي يرسل إلى الأمم ويؤمن به البعض ويكفر به الآخر”.

وأوضح مهنا أن الناس الذين آمنوا بالرسول الذي أرسل إليهم أئتمروا بما أمرهم به الله وانتهم عما نهاهكم عنه الله تعالى، لافتًا إلى أن هناك بعض من هؤلاء الناس تشوقوا لرؤية هذا الملك فتم إخبارهم بأن الطريق ليس سهل وبه عقبات وشدائد وابتلاءات.

واستكمل أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر: "سبحان من جعل على معرفته حرمًا آمنًا يتخطف الناس من حوله، فالطريق يحتاج مجاهدات، مؤكدًا أن من يسير في هذا الطريق يكون لديه إرادة وعزيمة للسير في هذا الطريق.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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