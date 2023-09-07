قناة الناس|هاني الناظر يكشف سر تطوعه بالاستشارات الطبية المجانية (فيديو)

كشف د.هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، السبب وراء قيامه بتقديم الاستشارات الطبية للمرضى عبر صفحته على موقع التواصل، قائلاً: “بعتبر ده رد لجميل بلدي علي، وكمان الشعب المصري علي والمرضى مبقوش من مصر بس لأ من جميع دول العالم”.

أضاف الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، الخميس، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية: "أنا طول عمرى مدارسى وجامعتى بمصر، ومعايا اثنين بكارليورس، واثنين ماجستير، ورسالتين دكتوراه، فأنا اتصرف على كثيرا من هذا البلد، ووصلتنى إنى أكون رئيسا للمركز القومي للبحوث لمدة ثمان سنوات، وكذلك استاذ ورئيس قسم الجلدية بالمركز".

أوضح الناظر أن المريض بالنسبالي الفقير كالغني والمصري مثل الغير مصري، فيأتيني السؤال أقرأه ثم اقوم بكتابة الرد والأدوية للعلاج، مشيرًا إلى أن المريض المصري في المقام الأول لأن معظم مرضاي من المصريين وأهتم بهم جدًا، لأن هناك أناس كثر تريد أن تزور الدكتور في عيادته لكن إمكانيتها المادية لا تسمح أن تذهب للدكتور في عيادته لأنهم يثقون في هذا الدكتور ثقة عمياء، مؤكدًا أن تواصلي مع المرصى من شتى الأماكن عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنني ذهبت إليه إلى منزله لإعطائه الاستشارة التي يريدها.

واستكمل الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث:"أنا بحاول أرد جميل الدولة والشعب، التعليم اللى أنا اتعلمته فى المدارس الحكومية الناس هى اللى بتدفع فيه الضرائب، بدأت بعشر استشارات ودلوقتى بعمل ملايين الاستشارات من مصر ودول عربية وأجنبية كثيرة".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



