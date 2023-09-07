الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. محمد مهنا يوضح معنى القرب من الله (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال د.محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا توجد نقطة وصول إلى الطريق إلى الله، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ".

قناة الناس.. أمين الفتوى يوجه رسالة لكل رجل يضرب زوجته أمام الأطفال (فيديو)

قناة الناس..أمين الفتوى: من إجلال الله احترام كبار السن (فيديو)

أضاف مهنا، الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ "وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، وقربك منه أى قربك من مشاهدته فالقرب ليس قرب مسافة أو قرب حسي به كيف وكم، بل هو قرب معنى فيه من العلوم والأسرار لا يتصوره أحد، فقربك منه أن تكون مشاهدًا لقربه. 

وأوضح أن معنى القرب إنك تكون مشاهدا لقربه، وإلا فأين أنت ووجود قربه، لأن القريب هو الله سبحانه وتعالى ، ولكن نحن بعيدون بأنفسنا، كل ما نوصل لمنزله أو مكان، فى أعلى منه، عشان كده بيقولوا المعارف لا تتناهى، لأن السير معارف ومنازل للسائرين ومقامات للمعرفة بالله سبحانه وتعالى كما ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى: (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا)، وقوله أيضًا (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)، ن فسبحان من لم يجعل دليلًا على معرفته إلا بالعجز عن معرفته".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

لا يوجد نقطة وصول إلى الطريق إلى الله الطريق إلى الله قناة الناس القريب هو الله المعارف لا تتناهى مقامات للمعرفة بالله

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

وفاة شخص وإصابة 7.. 3 حوادث سير خلال 60 دقيقة  فى شوارع الجيزة

منها شرب الأعشاب والليمون.. 4 طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

غير قابل للمساس.. محمد صلاح باق فى ليفربول والتفاوض فى 2024

هشام الجخ يحذر من كارثة تواجه أبناءنا: على الدولة أن تتدخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال