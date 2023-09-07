قناة الناس.. محمد مهنا يوضح معنى القرب من الله (فيديو)

قال د.محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا توجد نقطة وصول إلى الطريق إلى الله، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ".

أضاف مهنا، الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ "وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، وقربك منه أى قربك من مشاهدته فالقرب ليس قرب مسافة أو قرب حسي به كيف وكم، بل هو قرب معنى فيه من العلوم والأسرار لا يتصوره أحد، فقربك منه أن تكون مشاهدًا لقربه.

وأوضح أن معنى القرب إنك تكون مشاهدا لقربه، وإلا فأين أنت ووجود قربه، لأن القريب هو الله سبحانه وتعالى ، ولكن نحن بعيدون بأنفسنا، كل ما نوصل لمنزله أو مكان، فى أعلى منه، عشان كده بيقولوا المعارف لا تتناهى، لأن السير معارف ومنازل للسائرين ومقامات للمعرفة بالله سبحانه وتعالى كما ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى: (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا)، وقوله أيضًا (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)، ن فسبحان من لم يجعل دليلًا على معرفته إلا بالعجز عن معرفته".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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