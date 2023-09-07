الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى يوجه رسالة لكل رجل يضرب زوجته أمام الأطفال (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ الزوجة لم تأت من بيت أهلها إلى بيت زوجها كي تهان وتضرب، بل جاءت إلى بيت زوجها كي يحترم كل منهما الآخر، مشيرًا إلى أنه إذا أخطأت الزوجة فإن هناك أهلًا يتم إبلاغهم بما فعلت ابنتهم، إضافة إلى أن هناك أمرًا شرعيًا في معاملة الزوجة إذا فعلت أي شيء أو أخطأت في حق زوجها.

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وأضاف عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أنّ الأمور الشرعية التي وضعها الشرع الحنيف للزوج في معاملة زوجته إذا أخطأت أن يهجرها أو يخاصمها ولكن لا يصل إلى حد الضرب والإهانة، حتى إن القرآن الكريم حينما ذكر الضرب فسره العلماء على أنه لا يجب أن يترك علامة بالبدن ولا يسبب أثرًا معنويًا كأنه ضرب تذكير بأن ينبه الزوجة دون أن يضربها ضربًا مبرحًا فيه إيذاء لها سواء بدنيا أو معنويًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنّ الزوجة إذا فعلت فعلًا مشينًا فلا يحق للزوج أن يضربها ضربًا فيه إيذاء لها بل الخروج بالمعروف أولى إذا لم يرد الزوج أن تكون زوجته على ذمته، فلا يجب أن يبقيها في بيته ويقوم بضربها وإيذائها بشكل متواصل، مؤكدًا أن المرأة ليست جارية عند الرجل بل هي شريكة للرجل في شئون البيت وفي شئون الحياة، فإذا أخطات فهناك أهل يجب أن يرد عليهم الزوج.

وأكد “عويضة” أن الضرب بيسبب عقدة نفسية، سواء للزوجة أو حتى الأولاد، مضيفًا: "أنا شفت بنتين أصيبوا نفسيا، وكانوا بيرفضوا الخطاب عشان عندهم مشكلة كبيرة إن والدهم كان يضرب أمهم ضربا مبرحا، وبالتالى خايفين يتزوجن عشان كده".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

فتاوى الناس قناة الناس القرآن الكريم ضرب تذكير الضرب بيسبب عقدة نفسية

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