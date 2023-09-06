الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| كيف كان سجود الملائكة لسيدنا آدم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى قناة الناس الفضائية، مفاده :"كيف كان سجود الملائكة لسيدنا آدم؟ وما هو نوع هذا السجود؟".

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وأضاف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن سجود الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام، لم يكن سجود عبادة، بل إنه كان سجود تحية تكريمًا له وإظهارًا لفضله وطاعة الله عز وجل، ويعتبر نوع السجود تحية وتقديرًا لآدم عليه السلام.

وأكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السجود لسيدنا آدم عليه السلام من قبل الملائكة، كان سجودًا حقيقيًا وبأمر من الله سبحانه وتعالى لملائكته بأن يسجدوا لآدم عليه السلام لكن رفض إبليس أن يسجد له، وكان من الكافرين، كما ورد في القرآن الكريم حين قال الله تعالى في كتاب العزيز (وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ).

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جميع الملائكة سجدت لسيدنا آدم عليه السلام، امتثالًا لأوامر الله عز وجل، فالسجود هنا تعظيم لله تعالى لأن الله تعالى هو الذي طلب سجود الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام،  مؤكدًا أن السجود لغير الله تعالى منع في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل ذلك كان في بعض الأمم كان السجود من وسائل التحية كالركوع أو السجود، ولكن ذلك منع مع مجيء الإسلام وباتت التحية بالسلام وباليد. 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس سجود الملائكة لسيدنا آدم فتاوى الناس سجود تحية الملائكة

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