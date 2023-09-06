قناة الناس| ما حكم دخول الحمام بعد الوضوء؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى قناة الناس الفضائية، مفاده: "ما حكم دخول دورة المياه بعد الوضوء، وأثر ذلك على الوضوء.. هل ينقضه أم لا؟".

وأضاف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية: "مجرد دخول الحمام بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، فالحمام مكان لا ينجس داخله، إلا إذا باشر فيه شيئًا من النجاسة".

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا باشر السبب ولم يخرج منه شيء بعد تمام الطهارة فإن الوضوء لا ينتقض، بخلاف ما لو فعل ذلك أو أراد نقض الوضوء قبل تمام الطهارة، فإن وضوءَه ينتقض.

وفي وقت سابق، ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مفاده "بعد وضوئي شعرت بالرغبة في دخول الحمام فهل أتوضأ مجددَا أم لا؟"، حيث أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "لا تتوضأ مرة أخرى، إلا إذا انتقض الوضوء كخروج ريح أو قضاء الحاجة، فطالما أنكِ محافظة على الوضوء فالوضوء سليم ولا حرج فيه".

بينما أكد أيضًا الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دخول الحمام حافى أو غير حافى ليس ناقضًا للوضوء فى حد ذاته، وإنما هناك فرق إذا كانت أرضية الحمام بها نجاسة أو نظيفة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.