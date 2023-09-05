قناة الناس| ما حكم دعاء القنوت والصيغة الصحيحة له؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب د.محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال متصلة عبر قناة الناس جاء فيه «ما حكم دعاء القنوت والصيغة الصحيحة للدعاء وآراء الفقهاء الأربعة؟»

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الثلاثاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن العلماء اختلفوا على مواعيد القنوت، لكنهم اتفقوا أنه مستحب، موضحا أن السادة الأحناف يرون وجوب القنوت في الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره، إلا في النوازل، أما المالكية فيرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر، ويستحب أن يكون قبل الركوع.

وأوضح أن الشافعية يرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، ولا قنوت في الوتر إلا فى النصف الأخير من شهر رمضان، أما مذهب الحنابلة فإنهم يقولون أن القنوت في الوتر، ولا يقنت في غيره إلا في النوازل، ويكون بعد الركوع

ونوّه أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن صيغة دعاء القنوت المعروفة عن النبي وأغلب المذاهب، هى: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.