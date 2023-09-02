قناة الناس| أستاذ بالأزهر يوضح معاني الإصلاح في القرآن الكريم (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنّ القرآن الكريم تحدّث الصلاح وقصد من الحديث عنه أغراضًا متعددة، لعل من أهمه هذه الأغراض أنه قصد إلى إصلاح حال الناس في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي نظام الأسرة، إضافة إلى إصلاح ذات البين وفي كل جميع شؤون الحياة.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ القرآن الكريم أخبرنا أيضًا أن الإصلاح جاء به الأنبياء والمرسلون بل هو سمت الأنبياء والمرسلين، مؤكدًا أن الصلاح هو سلوك طريق الهدى أو الاستقامة على ما يدعو إليه الشرع وهو صفة الأنبياء والمرسلين وسمتهم ودعوتهم كانت للإصلاح.

وتابع: "إن إصلاح العبادات بمعنى أن يتوجه الإنسان في عبادته إلى الله وحده وتكون خالصة لوجهه، مؤكدًا على أن الدعوة إلى إصلاح تكون أيضًا في تعمير الأرض، قائلاً: «الإصلاح هدي من سبقونا ودعوة الأنبياء والمرسلين للأمم السابقة»"

واستطرد عبد المالك: مستشهداً بآيات من كتاب الله: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ».

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