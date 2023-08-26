السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أستاذ بالأزهر يكشف الصفتين اللتين تصلان بالإنسان لمرتبة الإمامة (فيديو)

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد المالك

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنّ اليقين تنافس فيه المتنافسون وشمّر من أجله المجتهدون وتفاضل فيه العارفون، مؤكدًا أن اليقين هو التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، لافتا إلى أن هناك صفتين تصلان بالإنسان لمرتبة الإمامة في الدين.

 

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وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس، أن اليقين إذا التقى بالصبر حصلت الإمامة في الدين حيث قال تعالى في كتابه العزيز (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ).

وأوضح أن القرآن الكريم أخبر أن أهل اليقين هم الذين ينتفعون بالآيات والبراهين، فاليقين له درجات ومقامات في القرآن الكريم، مؤكدًا أن الجنة هي أكبر مثال على درجات اليقين، حيث أخبرنا الله سبحانه وتعالى أننا سندخل الجنة، وأنها فيها ما فيها من النعيم فهذا علم اليقين والخبر عن الله عز وجل حتى لو كان علمًا فهو بمثابة الرؤية البصرية.

وتابع عبدالمالك: “إذا قامت القيامة ورأى العباد الجنة رؤي العين فهي فيها ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإذا رأى الإنسان ذلك حال دخوله الجنة، فقد انتقل من علم اليقين ومن عين اليقين إلى حق اليقين”. 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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