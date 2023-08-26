السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| محمد عبدالمالك يبيّن درجات اليقين فى القرآن (فيديو)

الدكتور محمد عبدالمالك
الدكتور محمد عبدالمالك

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنّ الله سبحانه وتعالى تحدث عن اليقين وعن درجاته وعن مقاماته في القرآن الكريم وهي علم اليقين ثم هناك عين اليقين ثم هناك حق اليقين، مؤكدًا أن هذه هي مقامات أو درجات اليقين كما جاءت في القرآن الكريم.

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وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس، أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبرنا أننا سندخل الجنة وأن الجنة ما فيها من النعم فهذا حق ويسمى علم اليقين، والخبر عن الله عز وجل حتى لو مكان علنًا فهو بمثابة الرؤية البصرية، ولهذا يخاطب المولى عز وجل نبيه محمد صلّ الله عليه وسلم في سورة الفيل إذ يقول له "أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ (1) أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ (2) وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ (3) تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ (4) فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ (5)".

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أنّ الرسول هل كان يعقل أثناء حادث الفيل، فالرسول عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل ولم يدرك ما حدث بشأن الفيل الذي جاؤوا به لهدم الكعبة، ولكن الله تعالى قال له (ألم تر) ولم يقل له (ألم تعلم) لأن خبر الله تبارك وتعالى حق أقوى من رؤية العيان، فالله أخبرنا بالجنة وما أعده فيها للمتقين فهذا علم اليقين.

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أنه إذا ما قامت القيامة ورأينا الجنة بأعيننا فقد انتقلنا من علم اليقين إلى عين اليقين، ثم إذا ما دخلنا الجنة بالفعل ورأينا فيها ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقد انتقلنا بعد ذلك من علم اليقين ومن عين اليقين إلى حق اليقين.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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