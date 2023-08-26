قناة الناس| أستاذ بالأزهر: أوامر الله واجتناب نواهيه علامة من علامات الإيمان (فيديو)

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إنّ الإنسان الذي يعيش في فحشاء ومنكر لن يعيش مطمئن النفس أبدًا ولا هادئ القلب ولا مسرور وإنما سيشعر دائمًا أنه يأتي معصية وأنه يخالف الفطرة السليمة والسجية الطبيعية التي خلقنا الله وينبغي أن يكون عليها المسلم، مؤكدًا أن أوامر الله واجتناب نواهيه علامة من علامات الإيمان.

وأضاف أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الإنسان إذا حقق الركن الأول من نطق بالشهادتين وأتى بالركن الثاني من أركان الإسلام من إقامة الصلاة يجب عليه أن يوالي بقية الأركان، وأن يأتي بإيتاء الزكاة فيجب على الإنسان في هذا الركن أن يعي جيدًا أن المال الذي بين يده هو مال الله استخلفه فيه وجعله أمينًا عليه، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز (وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم) وقوله أيضًا (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)، لافتًا إلى أن الإنسان مستخلف في هذا المال.

وأوضح أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، أن المستخلف في شيء هل يصرفه في أي أمر يريده هو، أم أنه ينبغي عليه أن يصرفه في المجال الذي أوجبه الله عليه، لكن العقل والشرع والحكمة يقولون لا تصرف المال إلا فيما أرده الله عز وجل، لأن صاحب النعمة لابد أن تصرف النعمة في مرادهن ولعل القول السديد الذي قاله العلماء ينبغي عليك أن تردك النعمة في وقتها لا أن تدرك النعمة بعد زوالها، مشيرًا إلى أن الناس اعتادوا في الأزمنة المتأخرة أنهم لا يدركون النعم إلا بعد زوالها، مؤكدًا أن الإنسان لا يدرك الصحة إلا بعد زوالها

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