قناة الناس| أستاذ بالأزهر: يجب على العبد أن يكون فى أحسن صورة حين يلقى الله (فيديو)

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إنّه يجب على العبد أن يكون في أحسن صورة حين يلقى الله تعالى في صلاته، حيث قال الله تعالى: "خذوا زينتكم عند كل مسجد".

وأضاف "القصبي" اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" عبر قناة "الناس"، أنَّ عمر بن الخطاب وصف السائل الذي جاء إلى مجلسهم بكامل هيئته حين جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم سأله قائلًا "أخبرني يا محمد"، مشيرًا إلى أن الصحابة لم يستطع أحد منهم أن يسألوا الرسول باسمه وإنما كانوا يسألونه بالنبي محمد.

وأوضح "القصبي"، أنّ السائل بدأ يسأل عما ينبغي أن يعرفه المسلم عن الإسلام الذي هو مفتاح لا بد أن تفتح به للدخول إلى الشريعة، مؤكدًا أن أول مفاتيح الإسلام أن يشهد المسلم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.