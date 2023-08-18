قناة الناس| أستاذ بالأزهر: غياب أثر العبادة في حياة المسلم يستدعي مراجعتها

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إنّه يجب الحذر من اعتياد أداء العبادات والطاعات حتى تصير للمسلم الذي يؤديها عادة أكثر منها عبادة، لتفقد روحها والغاية التي من أجلها فرضها الله تعالى على الأمة الإسلامية.

وأضاف "القصبي" خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "نبي الرحمة" عبر قناة "الناس"، أنَّ الميزان الذي يقيس به المرء العبادات وتحولها إلى عادات، هو الأثر المترتب على هذه العبادات، مؤكدًا أن الله تعالى جعل لكل عبادة غاية وهدف.

وتابع: "إن وجدت أثراً للعبادة فاعلم أنه بفضل الله قد أديت هذه العبادة لله سبحانه وتعالى"، مشيرًا إلى أن الغاية من الصلاة يؤكدها قوله تعالى: “إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر” فمن صلى فلم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر عليه أن يراجع نفسه وصلاته خشية أن تكون عادة وليست عبادة.

وأكمل “القصبي”: “جعل الله تعالى الغاية من الصيام والثمرة التقوى، فإن لم يحصل للمسلم من صيام شهر رمضان كاملاً وخرج من الشهر دون أن ينال التقوى وهي الغاية والأثر الذي جعله الله كثمرة للصوم، فعليه أن يراجع صيامه لأنه يُخشى عليه أنه صام عادة وليس عبادة، وكذلك الزكاة وحج بيت الله الحرام من يغدو إليه ويذهب ويروح ثمَّ يعود ولم يكن هناك فارق بين ذهابه وعودته فعليه أن يراجع ذلك خشية أن تكون عبادته عادة وليس عبادة”.

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