قناة الناس| يسرى جبر: الحرص في الدنيا يؤدى إلى التنافس والنزاع (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الإنسان يتنازع على الدنيا لأنه مخيّل له أنه سيعيش فيها أمدًا طويلًا، لأن طول الأمل يخلق حرصًا داخل الإنسان، فالحرص يؤدي إلى التنافس وفي نهاية الأمر إلى النزاع، لافتًا إلى أن الإنسان إذا كان زاهدًا في حياته في كل شيء فلن يقع في المشاكل الدنيوية أو النزاع المتكرر مع الأشخاص.

وأضاف الدكتور يسري جبر، اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الإنسان يجب عليه يتصور أن الدنيا كالقطار عليه أن يعرف أنه سيأتي عليه إحدى المحطات ويقوم بالنزول إليها، فإذا جاء من ينافسك على شيء فلا يجب ان ينازعه فيها بل يعطيها له طواعية دون منافسة لأنه على يقين أنه سيقوم بالنزول من القطار في أي وقت.

وأوضح الدكتور يسري جبر، أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلم كان لا ينافس أحدا على دنياه وكان يقول عليه الصلاة والسلام لأمته: (أمرنا أن لا ننازع الأمر أهله)، فيجب ألا ينازع الإنسان شخصا على أي شيء أعطاه الله له بل يجب أن يتركها له، وحين يطلب أي شيء من أمور الدنيا أن يتركها لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم كان يقول (أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا . ووكلتكم إلى إسلامكم ، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده ، لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا، لسلكت شعب الأنصار . اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار . وأبناء أبناء الأنصار).

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