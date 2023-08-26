السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر: الرضا التام بقضاء الله وقدره من أهم مفاتيح السعادة (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

أكد الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أنّ الانسان طالما رضي بقضاء الله تعالى وقانع بكل شيء بات سعيدًا في حياته، لأن الرضا التام من قبل الإنسان بقضاء الله تعالى وقدره في كل شيء من أهم مفاتيح السعادة، مستشهدًا بقول الرسول الكريم صلّي الله عليه وسلم في حديثه القائل فيه: (إن الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين وجعل الشقاء في السخط والضجر).

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وتابع الدكتور يسري جبر، اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة الناس، "الدين يسر بالرضا بقضاء الله تعالى وأحكامه، لأن الانسان الذي لديه ضجر وعدم رضا من الدنيا حينما يختبره الله في نفسه سواء بمرض أو بالمال يضجر ويطلب زيادة، وإذا اختبره الله تعالى بمرض يضجر أيضًا ويقول (هو مفيش غيري يا رب اللي اتعب وأنا عندي عيال) لا في المرض شاكر وصابر ولا في النعمة قانع وراضي.. الإنسان ده هيبقى طول عمره حياته صعبة سواء ربنا أعطاه أو منعه لأنه لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب".

واستكمل الدكتور يسري جبر: "لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب لتمنى واديين.. فالموت أقرب للإنسان من شراك نعله، وبالتالي على الإنسان ألا يؤجل أي شيء ويسارع في عمله ويرضى بقضاء الله تعالى وقدره.. لأن في ناس متصورة السعادة انه لازم يبقى في رصيد في البنك وامتلاك عقارات وعزب وأطيان وسيل من السيارات ومزواج هي دي السعادة".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس الرضا التام قضاء الله وقدره مفاتيح السعادة اعرف نبيك الدين يسر

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