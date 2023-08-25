قناة الناس| يسرى جبر: اختلاف العلماء فى مسائل الفقه رحمة (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الدين يسر من حيث الاعتقاد والأعمال الصالحة ومن حيث المقارنة بشرع من قبلنا ومن حيث ما أجمع عليه العلماء وما اختلف فيه الفقهاء، مشيرًا إلى أن ما أجمع عليه العلماء قليل جدًا.

وأضاف الدكتور يسري جبر، اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ ما اختلف فيه الفقهاء بطرق أداء هذا الدين، والذي يعرف باختلاف الفقهاء في المذاهب المختلفة التي تحتمل معانى كثيرة هذا لا شك أنه ييسر طريقة أداء الدين ويجعل الإنسان يصعب عليه أنه يحكم ببطلان عبادة غيره، لأنها قد تكون باطلة على مذهب وصحيحة على مذهب آخر، لذلك انتشرت فكرة أن اختلاف الفقهاء رحمة.

وأكد أنّ اختلاف الفقهاء معناه تأويلات مختلفة كما حدث في عصر الصحابة، حيث قال عليه الصلاة والسلام بعد انتصاره على الأحزاب وكانت هناك خيانة وقعت من بين قريظة حين أرادوا أن يدخلوا جيشًا من الأحزاب من جهتهم فقال الرسول للصحابة وقتها: (ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)، حيث إنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلمن فاختلفوا في الطريق على فرقتين، الأولى عندما دخل وقت العصر قالت النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نؤخر صلاة العصر ولكن أراد أن نسرع في السير فنصلي العصر ثم نواصل السير، والفرقة الثانية قالت إن النبي قال ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فلن نصليه إلا في بني قريظة وإن غربت الشمس، واختلفوا على فرقتين.

وأوضح الدكتور يسري جبر، أنّ الأمر حينما وصل للرسول صلى الله عليه وسلم أقرّ الفرقتين التي أخذت الأمر على ظاهره، والتي أخذت الأمر على علّته، وبالتالي اختلاف الفقهاء تم في أيام العصر النبوي على نصٍ واحد، وبالتالي خلاف الفقهاء نوع من أنواع اليسر في هذا الدين.

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