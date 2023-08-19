قناة الناس| يسرى جبر: وسيلة الوصول لعلم الدين الاستعانة بذكر الله (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ وسيلة الوصول لعلم الدين أن يستعين العبد بذكر الله وعبادته تعينه على الفهم وعلم الدين، مستشهدًا بقول الرسول صلّى الله عليه وسلم: "استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة".

وأضاف جبر اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ من أراد أن يتعلم أي أمر به فائدة للبشر سواء علم متعلق بالدنيا وما يفيد أهلها لأننا أُمرنا بعمارة الدنيا، فكل علم يعمّر الدنيا يثاب عليها العبد وعبادات، أما من أراد أن يتعلم علم الدين كي يدل الناس إلى الله، فلا بد أن يكون لمن أراد أن يتعّلم كل العلوم أن يكون لديه قسط أو ورد يواظب عليه سواء كانت ذكرًا لله أو صلاة، أو غيرها من العبادات التي تقرب العبد إلى الله تعالى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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