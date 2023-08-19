قناة الناس| يسرى جبر يوضح لماذا اختلفت المذاهب الفقهية (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ من علامات التيسير في الدين الخلاف الفقهي، لأن الفقه مبني على فهم النصوص الشرعية، والنصوص الشرعية لغة عربية، واللغة تحتمل معاني وتأويلات كثيرة، ومن هنا نشأت المذاهب الفقهية، مؤكدًا أن الخلاف الفقهي من علامات التيسير في الدين الحنيف.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ من يقول أنه سيتبع القرآن والسنة دائمًا دجون اتباع المذاهب فهو لا يفهم لأنه سيتبع القرآن والسنة بفهمه أم بفهم العلماء، مستائلًا هل فهمه سيكون اكثر من فهم الأئمة واصحاب المذاهب أم لا.

وأوضح أن الإنسان إذا أخذ بالقرآن الكريم والسنة بفهمه فسيكون مخطأ لأن فهمه ضعيف بسبب أن إدراكه للنصوص الشرعية واللغة ضعيفة، بجانب عدم إجماعه لفهم الأمة الأمر الذي سيوقعه في مشكلة.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.