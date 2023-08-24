قناة الناس| محمد مهنا يوضح أعلى درجة فى التسليم بالقدر (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنّ أعلى درجة في التسليم هي تسليم القدر، لأن القدر كما يقول مشايخنا الكبار هو بحر القدرة ومقتضى اسم القادر، وبحر القدر بحر زاخر ليس له أوّل ولا آخر يرفع ويخفض يعز ويذل يعطي ويمنع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

وأضاف الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أنّ الحكمة فلها أسباب ومنها السؤال، ولذلك قالوا إن التسليم هو تسليم للأمر أي للحكم، وهناك تسليم للحال وتسليم للإرادة حاجة باطنية بأن يسلم الإنسان بقلبهن وتسليم الحكم في قوله تعالى (إن الحكم إلا لله)، فتسليم الحكم هنا تسليم للغيب لأن الإنسان يقر بأن الحكم لله.

وأوضح الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنّ التسليم للأحكام الشرعية تسليم للغيب عن أنوار هي من سلمت الإنسان للغيب لأنه إذا كان محجوبا تمامًا فلن يسلم الإنسان، لافتًا إلى أن الحكم الخبر تحوّل إلى حال وبات عيني ويقينين وأعلى من التسليم للإرادة التسليم للقدر، والأقدار أقدار لأنه بحر ليس له أول ولا آخر.

وتابع الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: “أحد العارفين كان يقول (منذ أربعين سنة، ما أقامني الله في حالٍ فكرهته، ولا نقلني إلى غيره فسخطته).. فبالتالي العبد بين ثلاث أو أربع أمور”، مؤكدًا أن بن عطاء الله قال في حكمته “ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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