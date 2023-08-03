الخميس 03 أغسطس 2023
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الدين لله

قناة الناس.. محمد مهنا يوجه نصائح للسالكين فى الطريق إلى الله (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال د.محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنّ الإنسان إذا أراد أن يجاهد فيجب عليه أن لا يتعلق بالأمور التي قد تلهيه عن المجاهدة في الدنيا بالأمور التي تعرف بـ"الأشياء الحلوة" وهي متع الدنيا. 

أضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، أنّ الإمام القشيري قال عن السالكين في الطريق إلى الله: "فأرباب المجاهدة إذا أرادوا صون قلوبهم عن الخواطر الرديئة لم ينظروا إلى المستحسنات أي من الدنيا قال وهذا أصلٌ كبيرٌ لهم في المجاهدات في أحوال الرياضة".

وأوضح مهنا، أن الفائدة الرابعة حصول الزهد في الدنيا والقناعة منها، وفي ذلك شرف العبد وكماله، وسبب محبته عند مولاه لقوله صلّي الله عليه وسلم، أزهد في الدنيا يحبك الله وأزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس الطريق إلى الله السالكين في الطريق إلى الله الزهد في الدنيا متع الدنيا

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