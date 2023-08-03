قناة الناس.. محمد مهنا يوجه نصائح للسالكين فى الطريق إلى الله (فيديو)

قال د.محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنّ الإنسان إذا أراد أن يجاهد فيجب عليه أن لا يتعلق بالأمور التي قد تلهيه عن المجاهدة في الدنيا بالأمور التي تعرف بـ"الأشياء الحلوة" وهي متع الدنيا.

أضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، أنّ الإمام القشيري قال عن السالكين في الطريق إلى الله: "فأرباب المجاهدة إذا أرادوا صون قلوبهم عن الخواطر الرديئة لم ينظروا إلى المستحسنات أي من الدنيا قال وهذا أصلٌ كبيرٌ لهم في المجاهدات في أحوال الرياضة".

وأوضح مهنا، أن الفائدة الرابعة حصول الزهد في الدنيا والقناعة منها، وفي ذلك شرف العبد وكماله، وسبب محبته عند مولاه لقوله صلّي الله عليه وسلم، أزهد في الدنيا يحبك الله وأزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس.

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