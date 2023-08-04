قناة الناس|هل يتعارض الزهد مع الاستمتاع بزينة الحياة الدنيا؟ (فيديو)

قال د.محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنّ الزُّهد لا يعني عدم التملك والإضراب عن الطعام، لكن أساس الزهد أن يملك الإنسان الشيء ثم يزهد فيه.

أضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، أنّ الصوفي أكثر من فقيه فإن الفقيه وقف عند الأقوال والصوفي أكثر من عابد فالعابد وقف عند الأعمال، والصوفي تجاوزهما بالأحوال، والصوفي أكثر من زاهد فمن زهد في الدنيا زهد في لاشئ أما الصوفي فلا يزهد إلا فيما يحجبه عن الله.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.