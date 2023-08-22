الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محمد مهنا: “الآه” مقام للعارفين بالله (فيديو)

د. محمد مهنا
د. محمد مهنا

قال د.محمد مهنا، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر إن من يقول (آه)، فهو يدعى لله، لافتا إلى أن (الآه)، مقام من مقامات العارفين بالله، وهو ما جاء فى قول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ".

أضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، خلال حواره مع برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "القرآن قال عن  حليم أَوَّاهٌ منيب، فـ((الآه)، دعاء من جمر مضرم من شدة صدقها وحرقتها".

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واستكمل: "سيدنا القشيرى بيقول عن أهل الصفة، اللى كانوا لابسين الخرقة المقطعة، الفقراء الجعانين وكانوا لا يأكلون إلا أن يطعمهم الله سبحانه وتعالى، ذابو فى الله محبة، كان يقولوا الآه دعاء من جمر مضرم والشكوى منه إليه هى البلسم".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الدكتور محمد مهنا جامعة الأزهر أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريعة بجامعة الأزهر فضائية الناس سيدنا ابراهيم

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