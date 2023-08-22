محمد مهنا: “الآه” مقام للعارفين بالله (فيديو)

قال د.محمد مهنا، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر إن من يقول (آه)، فهو يدعى لله، لافتا إلى أن (الآه)، مقام من مقامات العارفين بالله، وهو ما جاء فى قول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ".

أضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، خلال حواره مع برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "القرآن قال عن حليم أَوَّاهٌ منيب، فـ((الآه)، دعاء من جمر مضرم من شدة صدقها وحرقتها".

واستكمل: "سيدنا القشيرى بيقول عن أهل الصفة، اللى كانوا لابسين الخرقة المقطعة، الفقراء الجعانين وكانوا لا يأكلون إلا أن يطعمهم الله سبحانه وتعالى، ذابو فى الله محبة، كان يقولوا الآه دعاء من جمر مضرم والشكوى منه إليه هى البلسم".

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