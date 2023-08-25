الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أستاذ بالأزهر: الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه من أهم علامات الإيمان (فيديو)

الدكتور حسن القصبي
الدكتور حسن القصبي

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إنّ العبد إذا أيقن أن أركان الإسلام هي الأركان والأسس التي يبني عليها الدين والإسلام ستأخذه هذه الأركان إلى بقية الأخلاق والمعاملات، والآداب.

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وأضاف أستاذ الحديث، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّه يستحيل في الأصل أن نجد مصليًا ويكذب أو يغتاب أو حتى يضر بوطنه، ولا يفعل الأوامر التي أوجبها الله عز وجل عليه، ولذلك نعود إلى القاعدة الاصلية اعلم أن العبادات لها غايات وأهداف لا بد أن نأتي بهذه الغايات والاهداف، فإن رأيناك تصلي ولم نر صلاتك في خارج مسجد فعليك أن تراجع هذه الصلاة، مستشهدًا بقول القائل: (لا تحدثني عن كثرة صلاتك ولا عن كثرة صيامك ولا عن كثرة زكاتك ولا عن غدوك ورواحك إلى بيت الله تعالى، ولكن حدثني وأريد أن أرى ذلك في معاملاتك وأراه في اخلاقك وأراه أيضًا في آدابك ولفظك وأراه في سمعك وبصرك، وفي وصلك لأرحامك، وأراه في تربية أبنائكن وأن نرى ذلك في معامتك مع الخلق جميعًا).

وتابع أن هذه الأركان تؤسس ما بعدها من مكارم الأخلاق، فلن يكون العبد على أخلاق إلا إذا أتى بهذه الأركانن ولن يكون صاحب سيرة عطرة بين الناس يحمد عليها إلا إذا أتى بهذه الأركان جميعها كي يحمده الناس على سيرته التي سيتركها، مؤكدًا أن الإنسان لن يكون قريبًا من الله تعالى إلا من خلال هذه الأركان.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس الامتثال لأوامر الله علامات الإيمان نبي الرحمة أركان الإسلام الدين الأخلاق والمعاملات

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