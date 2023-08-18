قناة الناس| أستاذ بالأزهر: النيّة معيار قبول الأعمال عند الله (فيديو)

قال الدكتور الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إنّه لا يخلوا منا أحد وإلا وهو يعمل أو يتكلم، أو يصمت، متسائلًا: “هل يأخذ الإنسان أجرًا على عمله، أو قوله أو صمته؟، لافتًا إلى أنّ أحوال البشر لا تخلو من قول أو فعل أو سكوت، مستشهدًا بقوله تعالى: “وما أمورا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء”.

وأضاف "القصبي" خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ معيار قبول الأعمال عند الله تعالى هي النية التي تقدم لله تعالى، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا كان له نية في عمله كان له بكل دقيقة وثانية يقضيها في هذا العمل قربة وصدقه من الله تعالى.

وأوضح “القصبي”، أنّ من علمنا ذلك هو الرسول صلّ الله عليه وسلم نبي الرحمة، حيث قال: “على كل مسلم صدقة”، لافتًا إلى أن من آتاه الله المال وفتح له أبواب الرزق فعليه أن يتصدق وسيأخذ بكل ما أنفق صدقة عن الله تعالى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.