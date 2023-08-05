قناة الناس| محمد عبدالمالك يكشف أسرارًا عظيمة عن تقوى الله (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ أبي هريرة عندما سأله أحدهم عن التقوى فأجابه قائلًا: "هل أخذت طريقاً ذا شوك" فقال الرجل أخذت، ليسأله مرة أخرى "فلما مررت بالشوك.. ماذا صنعت؟" ليقول له الرجل: قصرت أي ابتعدت وسلكت طريقًا آخر.

وأضاف عبدالمالك اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة الناس، أنَّ أبي هريرة قال للسائل: "وهكذا التقوى تخلية الفرد وإقلاعه عن الذنوب صغيرها وكبيرها"، وقد أخذ الشاعر هذا المعنى بقوله "خلى الذنوب صغيرها وكبيرها.. فهو التقي واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى.. لا تحقرن صغيرةً إنَّ الجبال من الحصى".

وتابع: رأينا شعراء يأخذون من قول الله تعالى (وتزودوا فإنَّ خير الزاد التقوى)، يأخذون هذا المعنى بقولهم: (تزود من التقوى فإنك راحل.. وسارع إلى الخيرات فيمن يسارع.. فما المال والأهلون إلا ودائع.. ولابد يومًا ترد الودائع)".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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