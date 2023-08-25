قناة الناس| محمد عبد المالك يوضح المعاني المتعددة للصدق (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنّ الصدق هو مطابقة الكلام للواقع، فإذا نطق المسلم الشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فقد طابق كلامه الواقع، فالله تعالى هو الواحد، والنبي صلّ الله عليه وسلم هو الرسول الحق.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أن هناك مفهوم آخر للصدق وهو مطابقة الخبر للضمير، وهو غير مطابقة الخبر للواقع، فالمؤمن يطابق خبره للواقع، مثل شهادته لله بالوحدانية وللنبي محمد صلّ الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة عند نطقه بالشهادتين، أما إذا قال المنافق الذي يشهد لله بالوحدانية وبالنبوة لسيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم بلسانه فقط، بينما ينكره في قلبه، فهذا عدم مطابقة للضمير وكاذب من حيث الضمير صادق من حيث الواقع.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أنّ الصدق أمرٌ هام في حياة المسلم، فيجب على كل مسلم أن يتحلى بالصدق وليس كل مؤمن ومسلم فقط، بل يجب على كل إنسان أن يتحلى به.

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن المنافق الذي يكون كلامه صادقًا من حيث الواقع وكاذب من حيث الضمير أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حين قال (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ).

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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