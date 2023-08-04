الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| "كيف تعامل النبي بالعدل مع خصومه؟" محمد عبدالمالك يجيب (فيديو)

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد المالك

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ الله هو العدل، وأمر نبيه بالعدل المأمور به صراحةً في عدة مواضع في القرآن الكريم، مستشهدا بقوله: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ".

وأضاف عبدالمالك، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ سبب نزول هذه الآية أنَّ النبي صلّ الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وأراد أن يدخل الكعبة، فكان المفتاح مع رجل يُدعى عثمان بن طلحة، والذي طلب رسول الله منه أن يعطيه مفتاحها، لكن الرجل رفض وصعد فوق الكعبة كما يقال.

وتابع: "بعد صعود عثمان بن طلحة فوق الكعبة.. صعد إليه سيدنا علي رضي الله عنه وأخذ منه المفتاح بالقوة، ولما دخل النبي محمد الكعبة وعند خروجه أراد أن يعطي عمه العباس المفتاح لينزل قول الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" ليستدعي النبي عثمان بن طلحة ويعطيه المفتاح.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس تعامل النبي بالعدل مع خصومه ايات بينات الله هو العدل الكعبة

الأكثر قراءة

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

الباز يطالب محافظ المنيا بإزالة تماثيل قرية الكفور: "اللى نحتها ضميره مستريح؟"

تحرك إيجابى.. خبراء اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم الناتج عن الأزمات العالمية

لا يفوتك هذا المساء| أسباب أطاحت بسيد عبد الحفيظ.. واشتباكات عنيفة بالسودان

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه