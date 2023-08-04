قناة الناس| "كيف تعامل النبي بالعدل مع خصومه؟" محمد عبدالمالك يجيب (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ الله هو العدل، وأمر نبيه بالعدل المأمور به صراحةً في عدة مواضع في القرآن الكريم، مستشهدا بقوله: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ".

وأضاف عبدالمالك، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ سبب نزول هذه الآية أنَّ النبي صلّ الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وأراد أن يدخل الكعبة، فكان المفتاح مع رجل يُدعى عثمان بن طلحة، والذي طلب رسول الله منه أن يعطيه مفتاحها، لكن الرجل رفض وصعد فوق الكعبة كما يقال.

وتابع: "بعد صعود عثمان بن طلحة فوق الكعبة.. صعد إليه سيدنا علي رضي الله عنه وأخذ منه المفتاح بالقوة، ولما دخل النبي محمد الكعبة وعند خروجه أراد أن يعطي عمه العباس المفتاح لينزل قول الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" ليستدعي النبي عثمان بن طلحة ويعطيه المفتاح.

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