السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| كيف تتعامل مع النصوص القرآنية حتى لا تقع في فخ الشبهات؟ (فيديو)

الدكتور حسن القصبي
الدكتور حسن القصبي

قال الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إنّ هناك بعض المسائل قد تبدو فيها شبهات في ظاهر الأمر ولكن في باطن الأمر لا توجد شبهة على الإطلاق ولا توجد شبهة عقلية ولا توجد شبهة واقعية في باطن حديث رسول الله صلّ الله عليه وسلم، مؤكداً أنَّ أحاديث الرسول الكريم سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم الصحيحة لا شبهة فيها لأن المصدر واحد، وهو النبي  صلّ الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى.

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وأضاف القصبي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ مسألة الاستمرار على العمل الصالح إلى أن يقبض الله عز وجل الإنسان عليه، ورد فيها نص وهو حديث للرسول الكريم سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم الصحيحة إذ يقول: (إنَّ العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها).

وأوضح أنَّ البعض يخيفه ظاهر هذا الحديث من مثواه في الآخرة، ولو كان إنسانا مطيعا بأنه يستمر على الطاعة إلى يأتي قبل موته فيختم الله عز وجل بخاتمة سوء فيدخل النار والعياذ بالله، والخوف من خاتمة السوء ودخول النار، مؤكدًا أن هذا ليس المقصود والمفهوم من نص حديث رسول الله صلّ الله عليه وسلم، مطمئنا القلوب بالمعنى الصحيح قائلاً: (ينطبق الحديث على من يفعل العبادات رياء أو سمعة، وذلك بجمع الروايات في هذا المعنى، ومن سينطبق عليه الحالة هم قلة).

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

نبي الرحمة قناة الناس أحاديث الرسول المصدر واحد لا ينطق عن الهوى

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