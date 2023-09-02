السبت 02 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| كيف تحول جميع أعمالك إلى طاعات وعبادات تُثاب عليها؟ (فيديو)

الدكتور حسن القصبي
الدكتور حسن القصبي

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إنّه ما من مسلم مؤمن إلا ويشتهي أن يحسن الله تعالى له الخاتمة، مؤكدًا أن هناك أدوات ووسائل يستطيع من خلالها الإنسان أن يصل بها إلى حسن الخاتمة حتى ينال جنة الله عز وجل.

 

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وأضاف الدكتور حسن القصبي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ من هذه الوسائل أن يعمل الإنسان الأعمال كلها وتكون خالصة لله عز وجل ولا رياء فيها ولا سمعة، وأن يحرص الإنسان أيضًا أن يرى الله تعالى عباده حيث أمرهم ويفتقدهم حيث نهاهم، إضافة إلى تلبية الصلاة في وقتها، وتلبية النداء في أعمال الخير في وقتها، وأن يلبي الإنسان كل عمل صالح في وقته، لأن الإنسان لا يضمن الأعمار التي لا يعلمها إلا الله تعالى وحده، أو الآجال التي لا يعلم متى تأتي إلى الله عزو وجل. 

وأوضح أن الإنسان يجب عليه أن يحرص أن يكون كل عملٍ له يجب أن يكون في طاعة لله تعالى، مشيرًا إلى أن العبد يستطيع أن يحول العبادات وتكون عبادات ويحول العادات أيضًا إلى عبادات، فالأصل في المسلم أن يحوّل العادات إلى عبادات، فليجعل عمله عبادة فإن قبض الله روح عبده وهو في العمل أخذ أجر من أحسن الله تعالى له الخاتمة.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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