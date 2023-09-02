السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| يسري جبر يكشف نظرات في يُسر الشريعة الإسلامية (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الدين يسر من حيث أعمال الإسلام، فكلها ميسرة فنرى أن الطهارة والوضوء ميسران ويعلمهم الأطفال، فإذا فقد الإنسان الماء فإنه يتيمم ويصلي، وإذا لم يستطع أن يصلي وهو قائم فيصلي وهو جالس كما أن الإنسان في عدم استطاعته الصلاة سواء قائمًا أو جالسًا فإنه يستطيع أن يصلي بعينه، مؤكدًا أن هذا من علامات اليسر في الدين وفي الشرع الحنيف.

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وأضاف الدكتور يسري جبر، اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ أحكام الدين أيضًا ميسرة فالصيام مفروض ولكن إذا سافر الإنسان فإنه يفطر لمشقة السفر على الصائم وإذا كان مريض فإنه أيضًا يفطر، وهكذا نجد في جميع عبادات الإسلام أنها ميسرة على الإنسان، وكل عبادة لها بدائل، فلو لم يستطع الإنسان العبادة في الوجه الأكمل فهناك وجه أدنى ثم أدنى ثم أدنى إلى أن يصل الإنسان للعبادة التي يستطيع أن يقوم بها حتى العاجز الذي لا يتحرك من على فراشه.

وأوضح أنّ العبادات تطلب من الإنسان أن يكون صادق القول، لأن الصدق أيسر من الكذب، فالصادق لا يحتاج إلى التكلف لأنه يحتاج إلى الصدق في كل أحواله، مشيرًا إلى أن الدين ميسر من حيث الأعمال دون مبالغة أو تقصير وكل عبادة متعلقة بها عبادة من جنسها فالنبي صلّ الله عليه وسلم وظّف لنا حيواتنا وعباداتنا بطريقة ميسرة على كل العباد.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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