قناة الناس| كيف تكون تربية النفس؟.. يسري جبر يجيب (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ يسر الدين يكون بمقاومة النفس الأمارة فلا بد للإنسان أن يروض نفسه ويربيها، مشيرًا إلى أن تربية النفس تكون بقلة الطعام فلا يأكل الإنسان إلا عند الحاجة فقط، وقلة المنام فلا يجب أن ينام طوال الوقت لأن النوم أخ الموت، فقلة الطعام ستؤدي إلى قلة النوم وبالتالي فإن اليقظة تطول وينشط الإنسان في حياته، إضافة إلى قلة الكلام والحديث مع الناس طوال الوقت.

وأضاف الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ تربية النفس تكون بقلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وقلة الأنام، فقلة الأنام تعني قلة المعارف مؤكدًا أن الناس داء ودواء، فعند زيادة المعارف فهنا يتحولون إلى داء لأنهم سيزعجون الشخص، مستشهدًا بقول الرسول صلّ الله عليه وسلم في حديثه الشريف (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)، والحديث القائل أيضًا: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة او معروف أو إصلاح بين الناس).

وأوضح الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أنّه يجب على الإنسان أن يربي نفسه ولا يطواعها في كل شيء، فالله تعالى خلق لنا الأرض وكل ما عليها من نعم كي ستمتع بها عباده في عبادته فلا ننشغل بغيرها.

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