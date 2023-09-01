الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| ما معنى عرفت الله من نقض العزائم؟.. يسري جبر يُجيب (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّه يجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، لأن كثير من الناس يقولون أنهم عرفوا ربهم بنقض العزائم لأنهم دائمًا يجربون ما اختاره الله لهم بعد أن ينوي العبد على شيء ويأخذ بجميع أسبابه ويتعلق بها وعند انتظار مجيئها لا تأتي إليه ولكن يأتيه شيء آخر.

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وتابع الدكتور يسري جبر،أحد علماء الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة الناس: "الانسان بالتجربة بيقول لقيت اللي ربنا بعتهولي أحسن من الي أنا كنت عايزه فيقوم يزداد يقينه في الله ويفوض أمره إلى الله بعد ذلك في كل شيء.. وعشان كده يقول عرفت ربي بنقض العزائم وان ربنا هو الي بيختار ويخلق ما يشاء وأنا أختار لنفسي لكن لا يقع إلا ما يختاره الله لي".

وأوضح “جبر” أن اختيار الله تعالى لعباده يكون من جميع الوجوه، فيكون احسن شئ للإنسان، لأن العبد يختار الشئ وينظر إليها من وجه واحد ويكون متسرعًا في اختياراته ولا يرى إلا من جانب واحد فقط، لكن الله تعالى يعلم الشيء من جميع الجوانب ويعرف مآلاتها على مدى سنين بعيدة، وبالتالي تزاد يقين البعد مع الله بحسن تدبيره له بمرور الزمن.

وتابع: "اليقين يزداد بالتفكر فتقعد تراجع حالك مع ربك منذ أن خلقك وحتى عمرك الذي تعيشه الآن فيجب أن ينظر الإنسان كيف لطف الله به طوال سنين عمره التي عاشها ونجاه من مهالك واذاقك من عفوه ولطفه ورحمته ووقف بجوارك وقت الشدائد وأعطاك صبر على قدر الشدة بل أزيد من الشدة كي يعبرها الإنسان بهدوء ووسلام".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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