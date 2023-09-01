الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أستاذ بالأزهر: مفهوم الرزق عند الله أوسع من اعتقاد العباد

الدكتور حسن القصبي
الدكتور حسن القصبي

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إنّ الله سبحانه وتعالى كتب لنا في الأزل أربعة أشياء، حيث كتب لنا الرزق والعمل والأجل والشقاء أو السعادة، مؤكدًا أن مفهوم الرزق أوسع مما يعتقد الناس.

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وأضاف “القصبي” خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الرزق يكون في الصحة وفي الزوجة الصالحة وفي الأولاد ومحبة الناس وتيسير العمل، فعندما نفهم هذا المفهوم الواسع نعلم أن ما أعطاه الله تعالى لعباده في اليد ما هو إلا جزء من رزقك، أما ستر الله عز وجل فهي رزق، وعطائه في كل النعم التي وهبها لعباده إياها يدخل في دائرة الرزق، بينما المال وما أُعطيت في يدك أقلها.

وأوضح أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن الله سبحانه وتعالى يعطي الرزق للجميع حيث يقول في كتابه العزيز (وفي السماء رزقكم وما توعدون)، منوهًا إلى أن عطاء الله من البركة لا يكون إلا لأهل الإيمان ليجدوا حلاوة في هذا الرزق واستمتاع به وإنفاق في أوجه الخير على مراده وحفظ للرزق فلا يُشقى بنقص منه.

وتابع: "المتأمل في القرآن يجد ربط الله عطاؤه بـ الإيمان وليس الإسلام، وفي القرآن قوله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا»، والمتتبع لحفظه سبحانه لأشخاص في كتابه أطلق عليهم «الإيمان» وذلك في قوله: «إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ»، «الله ولي الذين آمنوا»، «الله مولى الذين آمنوا».

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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